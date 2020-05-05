Коронавирус Можно ли заразиться коронавирусом повторно

2020-05-05 17:00 585

Зафиксированы сотни случаев, когда после полного выздоровления от COVID-19 тесты вновь находят вирус.

Выработка иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 под вопросом. В Южной Корее сообщают почти о 300 пациентах, у которых нашли вирус через несколько недель после выздоровления. Но новое исследование показывает, что это не повторное заражение.

Иммунитет сохраняется, но не у всех и ненадолго

Учитывая то, что известно о других вирусах, у человека должен формироваться иммунитет и против нового коронавируса. Однако иммунитет против некоторых вирусов действует лишь непродолжительное время, а сами вирусы способны мутировать.

Человек может заражаться грипп снова и снова, потому что вирус гриппа очень быстро изменяется. Кроме того, иммунитет может "забыть", что уже сталкивался с этим вирусом, поскольку антитела - это белки, которые циркулируют в крови и могут быстро деградировать.

При этом, исследование, проведенное в Шанхае, показало, что у трети всех протестированных был низкий уровень антител после COVID-19, а в некоторых случаях их в крови обнаружить вообще не удалось. Поэтому сейчас у ученых много сомнений в этом вопросе.

Помимо SARS, MERS и SARS-Cov-2, существует еще как минимум четыре коронавируса. Они часто становятся причиной простуды, но редко выливаются в какое-то серьезное заболевание, поэтому исследований о них очень мало.

В рамках исследования 1990 года на добровольцах 15 человек заразились коронавирусом. Через год им ввели тот же вирус. Некоторые вновь заболели, но со слабой симптоматикой.

Что касается SARS, генетический код которого составляет 80 процентов нового коронавируса, то антитела в крови находили и через 12 лет после выздоровления, хоть и в незначительном количестве.

Однако сейчас ученые говорят, что антитела не свидетельствуют о наличии иммунитета. Именно поэтому Всемирная организация так переживает по поводу стран, которые вводят так называемые иммунные паспорта для снятия карантина.

Еще один немаловажный момент заключается в том, что даже если вы находитесь под защитой собственных антител, это еще не значит, что вы не можете быть носителем вируса и представлять таким образом опасность для других.

Фиксируется много случаев, когда при повторной проверке переболевших COVID-19 пациентов на наличие вируса в организме тесты иногда дают положительный результат - даже после полного выздоровления больного и исчезновения симптомов.

Поскольку знания о новом коронавирусе по-прежнему очень ограничены, ученые несколько месяцев не могли понять, как повторное тестирование может давать такой результат и какие выводы на основании этого нужно сделать. Предполагалось, что это повторное заражение.

Однако руководитель центрального клинического комитета по контролю заболевания Южной Кореи О Мионь-дон считает, что речь идет о наличии в крови остатков нуклеиновых кислот разрушенных вирусных частиц, а не о новом заражении.

Большинство тестов для обнаружения коронавируса использует метод полимеразной цепной реакций (ПЦР-тесты), задача которого - во много раз повысить концентрацию генетического материала вируса, чтобы его было проще обнаружить во взятом образце. Тесты находят РНК вируса - живого или разрушенного.

Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний провели исследование "повторных" пациентов и сделали вывод, что они не могут передать инфекцию другому человеку, несмотря на то, что у 44 процента из них проявлялись некоторые симптомы COVID-19.

Корейские ученые пока не могут сказать, что это было - остаточные проявления заболевания или осложнения после выздоровления, но культивировать вирус из образцов крови этих пациентов оказалось невозможно, а значит он не был жизнеспособным.

27 апреля в архиве MedRxiv были опубликованы результаты исследования китайских ученых, которое показало, что вирусная РНК в носоглотке сохранялась до 22 дней, в мокроте - до 27 дней, в стуле до 32 дней.

Чтобы разобраться с вопросом повторного заражения, ученые из Пекина провели эксперимент на макаках. Через 28 дней после заражения их пытались заразить вновь, но они не заболели. Вирусные частицы не были найдены и дальнейшее обследование также не выявило никаких симптомов.

При этом у одной обезьяны концентрация специфических антител после повторной встречи с коронавирусом выросла более чем в три раза, а у другой осталась неизменной.

Исходя из этого исследования можно сделать вывод, что в течение некоторого времени все же невозможно вновь заразиться SARS-CoV-19. Но это не значит, что иммунитет сохраниться на всю жизнь.

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