Коронавирус Упрощена процедура подачи документов для безработных: что предусмотрено

2020-05-05 20:00 93
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Государственная служба занятости упростила подачу документов для безработных. Об этом на брифинге во вторник рассказала заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"На сегодняшний день Государственная служба занятости упростила подачу документов для безработных. Мы принимаем все документы или в электронном виде, или можно положить их в ящик возле центра занятости. Также с 24 апреля введена новая услуга - сегодня можно подать заявление через онлайн-портал государственных услуг "Дія" и уже почти 5000 человек воспользовались этой услугой. На сегодняшний день для того, чтобы получить статус безработного и получить помощь, нужно оформить два заявления", - сказала Жовтяк.

По ее словам, помощь по безработице назначается с первого дня регистрации человека, и даже если человек увольняется "по собственному желанию" на период карантина, помощь от правительства назначается с первого дня.

"Также повышен минимальный размер пособия по безработице - на период карантина он составляет 1000 гривен. Максимальный размер пособия составляет 8408 грн", - добавила Жовтяк.

Как сообщалось ранее, в мае уровень безработицы в Украине вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество безработных выросло до 456,8 тыс. человек.

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