Коронавирус Правительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги во второй половине мая

2020-05-06 19:30 168

Бундеслига сможет возобновить сезон-2019/20 во второй половине мая. Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания представителей немецких штатов и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сезон в Бундеслиге будет возобновлен 15 или 22 мая. Лига сама определит точную дату, когда пройдут первые матчи. При этом, Sport Bild сообщает, что возобновление сезона 15 мая более вероятно.

Команды до возобновления чемпионата должны быть на карантине. Все матчи первой и второй Бундеслиги пройдут без зрителей.

В четверг 36 клубов, выступающих в двух сильнейших дивизионах Германии, проведут собрание, на котором и будет принято решение о возобновлении сезона.

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