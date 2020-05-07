Коронавирус В штате Нью-Йорк от COVID умерли более 20 тысяч

2020-05-07 16:30 231

Больше от коронавируса умирали мужчины, как и во всем мире. Общее число жертв COVID в штате Нью-Йорк - 20 597 человек.



В штате Нью-Йорк количество умерших от коронавируса превысило 20 тысяч и достигло 20 597 человек, о чем свидетельствуют данные статистики, опубликованной на сайте департамента здравоохранения.



В таблице сказано, что общее число жертв – 20 597, из них 8491 – женщины, 12 097 – мужчины.



При этом накануне власти сообщали, что всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек.



Как сообщалось, в ночь на среду, 6 мая, метрополитен Нью-Йорка впервые в истории закрылся на дезинфекцию.



Еще Корреспондент писал, что почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай, чем так опасен икоронавирус