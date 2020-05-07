Коронавирус Шмыгаль собрался «разогреть» экономику за счет пенсионеров

2020-05-07 18:30 459

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинскую экономику в период кризиса можно будет разогреть благодаря дополнительным выплатам пенсионерам.

Об этом он сказал на заседании правительства.

Шмыгаль также напомнил, что большая часть пенсионеров в апреле получили единовременную выплату по 1 тыс. грн. К тому же, государство с 1 мая проводит индексацию пенсий на 11% в соответствии с законом.

«Это живые деньги, которые помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, когда была приостановлена часть малого и среднего бизнеса, так как это означает увеличение потребления и покупку именно украинской продукции», - подчеркнул он.

Следует отметить, что постановление Кабмина о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года будет касаться 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. После индексации средний размер повышения составит 260 гривен. При этом размер минимального повышения составляет 100 гривен.

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