Коронавирус Долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы..."

2020-05-10 11:00 264

Минздрав оттягивает запуск транспорта в Украине, чтобы люди как можно дольше оставались в изоляции

Замминистра и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Минздрав в первую очередь беспокоит не распространение болезни, а сам факт перемещения украинцев внутри страны. Виктор Ляшко опасается, что сразу после запуска общественного транспорта люди начнут активно кататься и нарушать карантин вместо того, чтобы сидеть по домам.

"Не сколько меня беспокоит проблема инфицирования в общественном транспорте, а насколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения", - отметил главный санврач. - "Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут даже без необходимости посещать определенные места, то есть на те же рынки "для экскурсии" проедут люди преклонного возраста".

По той же причине Минздрав ограничил доступ к паркам и зонам отдыха. Как сообщил Виктор Ляшко, закрытие мест для прогулок слабо помогает бороться с эпидемией с точки зрения безопасности, зато побуждает граждан больше проводить времени дома. Такой "психологический эффект" работает, когда люди не видят инфекцию вокруг себя.

"Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги", - подчеркнул сотрудник Минздрава. - "Благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер".

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