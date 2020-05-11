Коронавирус С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат

2020-05-11 08:25 105

В рамках ослабления карантина, который ввели в Украине с 12 марта и продлили до 22 мая с 11 мая в Украине возобновят работу ряд объектов, в частности, магазины, которые расположены в отдельных помещениях.

Кроме того, с понедельника откроют: парки, скверы, зоны отдыха; парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны; летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом; работу общепита на вынос; оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ); предприятия бытового обслуживания населения; музеи и библиотеки; стоматологии; работу адвокатов, аудиторов, нотариусов; тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко очертил основные правила работы салонов красоты.

"Одновременное пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не более количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних лиц в салонах будет запрещено. Между местами предоставления услуг нужно будет обеспечить дистанцию не менее двух метров. Работники, оказывающие услуги, должны обязательно использовать медицинские маски или респиратор, одноразовые перчатки. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция, уборка поверхностей, а также там должно быть проветривание. Ожидание своей очереди должно быть за пределами заведений", – рассказал Ляшко, подчеркнув, что кофе и любые напитки в салонах красоты будут запрещены.

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