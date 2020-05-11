Коронавирус Ослабление карантина: новые требования к парикмахерским, кафе и магазинам

2020-05-11 11:15 267

Замминистра и главный санврач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина.

"Утвердил постановлениями главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - сообщил медик.

Рекомендации утверждены для:

парикмахерских и салонов красоты заведений общественного питания точек продажи продовольственных и непродовольственных товаров стоматологических кабинетов офисных помещений, в которых разрешено осуществлять деятельность на этапе карантина заведений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения

Так, прием в парикмахерских и салонах красоты должен осуществляться только по предварительной записи, а на летних площадках кафе и ресторанов должно находиться не более двух человек. Кроме того, рекомендации включают температурный скрининг сотрудников, обслуживание (для кафе и ресторанов — только на вынос) с соблюдением безопасной дистанции, установку медсредств для дезинфекции рук и другое.

"Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики" , - добавил Ляшко.

Напомним, на внеочередном заседании 4 мая Кабмин принял постановление, которым продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с определенными ослаблениями. Так, с 11 мая планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, летних площадок заведений общественного питания, библиотек, музеев. Также разрешат работу нотариусов, стоматологов, аудиторов, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кроме фуд-кортов, развлекательных зон и кинотеатров в ТРЦ.

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