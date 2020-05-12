Коронавирус В Черновицкой области продлили карантин, введен особый режим въезда и выезда

2020-05-12 09:38 201

Областная комиссия о вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой области, учитывая статистику заболеваемости и летальных исходов от COVID-19 в регионе, решила продлить действие ряда карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

По распоряжению местных властей, по-прежнему запрещены:

работа субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения

пребывание в общественных местах без масок

проведение массовых мероприятий

посещение детских и спортивных площадок

предоставление стоматологических услуг

Карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных и воспитательных учебных заведениях.

Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Разрешено возобновить работу:

кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос)

адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

музеев

Напомним, особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

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