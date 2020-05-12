В Черновицкой области продлили карантин, введен особый режим въезда и выезда

Областная комиссия о вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой области, учитывая статистику заболеваемости и летальных исходов от COVID-19 в регионе, решила продлить действие ряда карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.
По распоряжению местных властей, по-прежнему запрещены:
Карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных и воспитательных учебных заведениях.
Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
Разрешено возобновить работу:
Напомним, особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.
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