Коронавирус В Черновицкой области продлили карантин, введен особый режим въезда и выезда

2020-05-12 09:38 201
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Областная комиссия о вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой области, учитывая статистику заболеваемости и летальных исходов от COVID-19 в регионе, решила продлить действие ряда карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

По распоряжению местных властей, по-прежнему запрещены:

  • работа субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения
  • пребывание в общественных местах без масок
  •  проведение массовых мероприятий
  •  посещение детских и спортивных площадок
  • предоставление стоматологических услуг

Карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных и воспитательных учебных заведениях.

Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Разрешено возобновить работу:

  • кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос)
  • адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов
  • музеев

Напомним, особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

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