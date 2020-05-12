Коронавирус Где в Украине не стали ослаблять карантин из-за множества инфицированных

2020-05-12 14:45 240

В нескольких регионах Украины не стали ослаблять карантинные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Где именно применили адаптивный карантин рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Со вчерашнего дня по всей стране введено смягчение карантина. Но на местах есть возможность усиливать карантин. У нас уже есть примеры, когда есть усиление мер. Например, в Киеве не открываются ТРЦ, в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это все то, что и является адаптивным карантином", - отметил чиновник.

При этом Степанов не упомянул Львовскую область, в которой отложили смягчение ряда ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Напомним, в Украине в последние два дня снизилось количество заболевших. За минувшие сутки выявлено 375 новых случаев, а днем ранее - 416.

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