ВОЙНА В Украине "Этот процесс закончится развалом Федерации": Данилов рассказал, какие роССийские регионы уже выступают против путина

2022-09-07 19:00



Секретарь СНБО Алексей Данилов, ссылаясь на опросы, которые есть в распоряжении украинских властей, заявил, что в ряде регионов РФ уже назревает недовольство политикой режима Владимира Путина. В интервью LB.ua он отметил, что на первых местах - Татарстан и Чечня, то есть Ичкерия.

Опросы, о которых говорит Данилов, проведены российскими спецслужбами, о чем он сам и рассказал. По их результатам можно понять, что некоторые территории РФ уже готовы "освобождаться от колониального состояния".

"У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", – сказал Данилов.

Он добавил, что сами россияне знают о недовольстве жителей этих территорий. Когда такие настрои там начнут расти, это приведет к развалу РФ.

"Причем Украина в этом практически физически не участвует, то, что делает Путин, он сам своими действиями разваливает РФ", – считает секретарь СНБО.

Напомним, пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев считает, что только ситуация в Чечне, на Северном Кавказе, может оттянуть на себя часть российских войск, поскольку это "ахиллесова пята России". Поэтому в батальоне убеждены, что для Украины жизненно важным вопросом является признание Ичкерии.

Еще в июле военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказал предположение, что глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет отделиться от РФ. Если такое произойдет, то Москва не выдержит третью чеченскую войну, так как у нее для этого уже нет ресурса.