ВОЙНА В Украине Южные области Украины подверглись массированной атаке вражеских дронов и ракет

2023-07-19 12:28

В результате массированной атаки врага на юг Украины пострадали 13 мирных жителей. Об этом 19 июля сообщило Оперативное командование Юг.

Отмечается, что в Одессе трое гражданских были травмированы из-за падения ракеты Х-59. Кроме того, в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной было повреждено несколько многоквартирных домов в жилых комплексах города.

"По меньшей мере, шесть одесситов, среди которых девятилетний мальчик, обратились за медицинской помощью в связи с получением ранений обломками стекла и других предметов", - уточнили военные.

В Одесском районе пострадал сотрудник промышленного объекта, в который попал враг.

Также из-за попадания дрона в Херсоне травмирована пожилая женщина. Еще двое гражданских получили ранения из-за падения обломков БПЛА в Николаевской области.

Напомним, минувшей ночью один из надводных ракетоносителей врага, не выходя из бухты в Севастополе, направил 12 ракет Калибр, все их уничтожила противовоздушная оборона. Кроме того, в течение ночи оккупанты применили береговой ракетный комплекс из временно оккупированного Крыма и ударили по Одесской области Ониксами, а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно россияне запустили по югу дроны Shahed-136.

"Х-59 была сбита на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Трое гражданских травмированы. Ониксы и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминал, повредивший резервуары и оборудование для загрузки, возник пожар... Информация о пострадавших не поступала", - подчеркнул Назаров.

В небе над Одесской областью было сбито восемь ударных БПЛА, еще два - над Николаевской. В результате воздушных боев, падения обломков загорелись и повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.