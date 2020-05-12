Коронавирус Стали известны даты проведения ВНО

2020-05-12 17:30 246

Министерство образования и науки Украины планирует провести в текущем году Внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила исполняющая обязанности министра Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

"Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации", - отметила Мандзий.

При этом она уточнила, что данным алгоритм должен утвердить Минздрав.

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