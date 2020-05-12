Коронавирус Степанов рассказал, кто может бесплатно сделать тесты на коронавирус

2020-05-12 18:00 357
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ПЦР-тесты на коронавирус смогут бесплатно сделать пять категорий украинцев. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом он подчеркнул, что проведенное по собственному желанию ПЦР-тестирование без рекомендаций медиков бесплатным не будет.

Таким образом, по словам главы Минздрава, обязательному бесплатному тестированию при наличии соответствующих показаний подлежат:

люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни;
лица, контактировавшие с больным;
все медицинские работники, работающие с больными COVID-19 (тестируются раз в пять дней)
служащие Нацполиции и Национальной гвардии, которые имеют большой риск заражения;
больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики;

Также Степанов заявил, что если у человека нет симптомов заражения коронавирусом, он не является контактным лицом больного, а проведение теста является исключительно желанием человека, то это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования.

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