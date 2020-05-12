Коронавирус Врач объяснила, стоит ли украинцам ехать за границу на отдых во время эпидемии COVID-19

2020-05-12 19:00 327
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Украинцы, которые планируют ехать на отдых за границу, должны учесть, что вирус непредсказуем и от него трудно избавиться во внешней среде. Надо учитывать географическое положение страны, ведь вирус не должен сохраниться при высокой температуре воздуха. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Отвечая на вопрос, что можно посоветовать людям, которые все же собираются поехать за границу на отдых, Голубовская ответила: "Вирус ведет себя нестандартно, непредсказуемо, имеет массу путей инфицировать людей, не так просто от него избавиться во внешней среде. Нельзя сказать, что пару часов и его уже нет ... Поэтому не могу сказать, мы должны ориентироваться только на ситуацию, которая разворачивается у нас в стране. Мы не можем брать никакие модели".

Также она отметила, что нужно оценивать все, начиная с качества тестирования на коронавирусную болезнб в тех странах.

"Это все очень индивидуально. Если человек поедет куда-то, в дом в каких-то горах, где никого нет ... Вообще вирус, он термолабильный, если будет стоять жара по 60 градусов в тени, то, в принципе, он не должен сохраниться во внешней среде долго, он должен погибать. Второе - коронавирусное заболевания сезонные, летом эти заболевания уменьшаются, как грипп, в северном полушарии, в южном наоборот - в летний период времени возрастает ОРВИ. Это тоже нужно учитывать", - добавила Голубовская.

Также врач отметила, что в самолете, как и в другом месте скопления людей, есть шанс заболеть коронавирусом.

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