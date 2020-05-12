Украина Как правильно выбрать клубнику, чтобы не оказаться на больничной койке

2020-05-12 20:00 195

В Украине и мире начался "клубничный" сезон. На магазинных полках появляется первый сбор, поэтому самое время вспомнить, на что важно обращать внимание перед тем, как покупать клубнику.

В клубнике содержатся витамины C, B1 и B2, каротин, калий, кальций, фосфор и даже железо, правда, в небольшом количестве. Согласно исследованиям, клубника обладает антиоксидантным, противовоспалительным, нейропротекторное действие. Антиоксиданты предотвращают окисление липопротеинов крови и стенок сосудов, поэтому клубника снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Ее компоненты также повышают чувствительность клеток к инсулину, улучшают состояние пациентов с метаболическим синдромом и даже снижают риск рака ротовой полости, пищевода и простаты.

Ягоды клубники обязательно нужно мыть, даже если на вид они кажутся чистыми. Вкусные и любимые ягоды могут прятать в себе даже кишечную палочку (да и других паразитов тоже) и пыльцу, которая так не нравится аллергикам (даже опасна для них), поэтому всё это нужно из ягод убрать. А делается это так: сначала ягоды промываются в проточной воде, потом ошпариваются кипятком, а затем замачиваются в прохладной воде на 5-10 минут. Такое мытьё сохраняет как вкус, так и полезные свойства ягодок. Что нужно знать при выборе клубники, чтобы после ее употребления не оказаться на больничной койке:

1. Хвостик - отличный индикатор качества клубники. Листики на хвостике должны быть зеленые и мясистые - это означает, что ягоды недавно собрали с грядки. А вот пожухлые хвостики свидетельствуют о том, что клубника несвежая;

2. Обратите внимание на цвет: хорошие спелые ягоды ярко-красного цвета, темно-красный цвет свидетельствует о том, что клубника росла на нитратах или ягоды уже начали портиться. Если у клубники белый кончик - оно попросту не дозрела;

3. Обращайте внимание на аромат - у спелой натуральной ягоды ярко выраженный клубничный аромат; Ягоды должны быть крепкими и не помятыми, а внизу поддона, в котором они находятся, не было сока - вместе с соком клубника теряет витамины и вкусовые качества;

4. Ягоды клубники не должны быть очень крупными. Большой размер свидетельствует о том, что клубника росла в излишней влаге, а это портит вкус ягоды;

5. Обратите внимание на темные пятна и блеск ягод — блеск и пятна свидетельствует о том, что ягоды росли на нитратах;

6. Обращайте внимание на семечки на ягодах - если они выпуклые - ягода не дозрела, если же находятся в углублении - ягода максимально спелая.

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