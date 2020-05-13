Украина Абитуриент-2020: Особенности, точные сроки и новые условия вступительной кампании

2020-05-13 08:39 78

Даты проведения ВНО в Украине будут напрямую зависеть от сроков окончания карантина, про это 23 апреля заявили в МОН. Если карантин закончится до начала июня, то основные сессии ВНО пройдут в периодс 25 июня по 17 июля 2020 года. Соответственно, результаты будут объявлены не позднее 31 июля 2020 года.

В случае продления карантина до начала августа, ВНО проведут с 17 августа по 4 сентября 2020 года. Результаты объявят до 17 сентября 2020 года.

Дополнительные сессии ВНО могут провести 28 июля-11 августа 2020 года либо 22 сентября-6 октября 2020 года.

Информация о том, когда будет проведено пробное ВНО, появится не позднее 21 мая 2020 года.

Формат и процедура ВНО в 2020 году изменены не будут. По правилам, во время тестирования в помещении находятся 15 учеников и 2 инструктора, а дистанция между ними и так составляет необходимых во время карантина 1,5 метра.

В МОН сказали, что обеспечат социальную дистанцию у входа в помещения, чтобы избежать столпотворения людей. Участники ВНО будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а помещение планируют проветривать и дезинфицировать.

В МОН заявили, что количество тестов и их содержание менять не будут. Проанализировав задания, специалисты пришли к выводу, что количество тех, которые основаны на материале изучаемом в апреле-мае в 11 классе - ничтожно мала, поэтому изменять задания нерационально. Выпускники, как и в предыдущие года, могут сдать тесты по четырем предметам.

Многие годы вступительная кампания в ВУЗы начиналась в июле. В этом году этого точно не произойдет. В МОН отметили, что при самом лучшем развитии событий, старт регистрации электронных кабинетов (е-кабинет) для поступлений дадут 1 августа 2020 года, в худшем - 25 сентября 2020 года.

Регистрироваться могут не только выпускники 11-х классов, но и бакалавры для поступления в магистратуру.

С 2019 года творческие конкурсы и вступительные экзамены в ВУЗах проводят до приема документов. В этом году практика продолжится, и при условии старта вступительной кампании 1 августа, их проведут 1-12 августа, либо25 сентября-3 октября (если регистрация начнется с 25 сентября).

Прием документов в ВУЗы начнется не ранее 13 августа 2020 года и продлится до 22 августа 2020 года. В случае старта вступительной кампании 25 сентября 2020 года, прием документов запланирован на 4-13 октября 2020 года.

Информация о зачислении на государственные местапоявится 1 сентября 2020 года либо 23 октября 2020 года.

Учебный процесс в ВУЗах начнетсяне ранее 15 сентября 2020 года, а при неблагоприятном развитии событий - 2 ноября 2020 года.

В 2020 минимальный проходной балл для зачисления в ВУЗ на бюджет составляет - 125 баллов, в то же время абитуриенты могут подать 5 заявлений на любые специальности. Учиться можно на нескольких специальностях одновременно, в разных ВУЗах, но по госзаказу только на одной.

В этом году вводят систему госзаказа на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Для этих абитуриентов для участия в конкурсе порог в 125 баллов действовать не будет.

Как изменился пороговый балл на некоторые специальности:

в медицинский ВУЗ для поступления на специальности Педиатрия, Стоматология и Медицинапо второму и третьему конкурсным предметам проходной балл, как и в прошлом году, составляет 150 баллов;

для получения степени магистра по специальности Фармация, промышленная фармация необходимо набрать минимум 130 баллов;

на специальности Право, Публичное управление и администрирование, Международные отношения проходной балл составляет - 140 баллов.

Из других нововведений - прием документов на бакалавра по результатам ВНО 4-х годов: 2017 года кроме иностранного языка, 2018-2020-х годов по всем предметам. При этом в одном пакете можно подавать сертификаты разных годов.

Источник: korrespondent

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