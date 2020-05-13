Коронавирус Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы

2020-05-14 10:13 264

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал предполагаемые даты ослабления карантинных ограничений.

"У нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-е и так далее" , - заявил Степанов.

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По его словам, на ближайшем заседании Кабинета министров будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также уже на этой неделе должны представить дату открытия детских садов.

"Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением", - заявил Степанов.

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