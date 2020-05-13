Коронавирус Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы

2020-05-14 10:13 264
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал предполагаемые даты ослабления карантинных ограничений. 

"У нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-е и так далее" , - заявил Степанов.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

По его словам, на ближайшем заседании Кабинета министров будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также уже на этой неделе должны представить дату открытия детских садов.

"Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением", - заявил Степанов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве открыли особенность коронавируса, присущую только Украине

2020-05-14 13:16 60

В Украине отменили штрафные баллы за нарушения ПДД - теперь только деньги

2020-05-14 11:42 150

Ослабление карантина: почему в Украине открылись не все продуктовые рынки

2020-05-14 08:12 273

видео Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина, но призвал "не расслабляться"

2020-05-13 19:00 498

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минздраве открыли особенность коронавируса, присущую только Украине

2020-05-14 13:16 60

Президент РФ Владимир Путин заразился коронавирусом от Пескова - стали известны детали

2020-05-14 10:38 306

Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы

2020-05-14 10:13 264

Тысячи испанцев подали в суд на правительство из-за эпидемии Covid-19

2020-05-14 08:39 546
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Минздраве открыли особенность коронавируса, присущую только Украине 2020-05-14 13:16 60
Президент РФ Владимир Путин заразился коронавирусом от Пескова - стали известны детали 2020-05-14 10:38 306
Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы 2020-05-14 10:13 264
Тысячи испанцев подали в суд на правительство из-за эпидемии Covid-19 2020-05-14 08:39 546

Лента

13:16 В Минздраве открыли особенность коронавируса, присущую только Украине
12:44 Курс валют: доллар в Украине быстро приближается к отметке 25 грн
12:15 Премьер Шмыгать рассказал, на какой стадии переговоры с МВФ
11:42 В Украине отменили штрафные баллы за нарушения ПДД - теперь только деньги
11:14 Нардеп из Слуги народа Тищенко запутался в своих заявлениях о Велюре
10:38 Президент РФ Владимир Путин заразился коронавирусом от Пескова - стали известны детали
10:13 Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы
09:40 Нардепы уже заблокировали принятый вчера "антиколомойский" закон
09:11 Что будет с экономикой Украины в 2020 году - обновленный прогноз ЕБРР
08:39 Тысячи испанцев подали в суд на правительство из-за эпидемии Covid-19