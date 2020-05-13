"С первого по 11-й класс": у Зеленского раскрыли грандиозный план по онлайн-урокам, что будет с обычной школой

В Офисе президента Владимира Зеленского так прониклись проектом онлайн-обучения, что решили продлить его на весь учебный год
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы ОП Юрий Костюк.
С марта все школы в Украине закрыли на карантин, а учеников перевели на дистанционное обучение. Чтобы облегчить процесс, власти запустили проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого учителя вместе со знаменитостями проводили уроки для старших классов.
По мнению Юрия Костюка, онлайн-школу нужно вести целый учебный год и для всех классов без исключения. Однако программу нужно подготовить лучше.
"Я считаю, что мы обязательно должны его продолжить. Должен быть сделан полноценный учебный год, с 1-го по 11-й класс. Естественно, у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой", - объяснил замглавы ОП.
Юрий Костюк напомнил, что в 2014 году в Украине уже предлагали ввести возможность дистанционного обучения. По словам чиновника, сейчас это можно сделать на Youtube-канал Минобразования, где уже есть более 200 тысяч подписчиков.
"Это полноценно не заменит школу, которую все будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Либо – ты пропустил тему или чего-то недопонял", - объяснил Юрий Костюк. Он добавил, что учителя тоже смогут смотреть такие уроки и развивать свое педагогическое мастерство.