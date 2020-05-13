Коронавирус "С первого по 11-й класс": у Зеленского раскрыли грандиозный план по онлайн-урокам, что будет с обычной школой

2020-05-13 20:30 180
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В Офисе президента Владимира Зеленского так прониклись проектом онлайн-обучения, что решили продлить его на весь учебный год

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы ОП Юрий Костюк.

С марта все школы в Украине закрыли на карантин, а учеников перевели на дистанционное обучение. Чтобы облегчить процесс, власти запустили проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого учителя вместе со знаменитостями проводили уроки для старших классов.

По мнению Юрия Костюка, онлайн-школу нужно вести целый учебный год и для всех классов без исключения. Однако программу нужно подготовить лучше.

"Я считаю, что мы обязательно должны его продолжить. Должен быть сделан полноценный учебный год, с 1-го по 11-й класс. Естественно, у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой", - объяснил замглавы ОП.

Юрий Костюк напомнил, что в 2014 году в Украине уже предлагали ввести возможность дистанционного обучения. По словам чиновника, сейчас это можно сделать на Youtube-канал Минобразования, где уже есть более 200 тысяч подписчиков.

"Это полноценно не заменит школу, которую все будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Либо – ты пропустил тему или чего-то недопонял", - объяснил Юрий Костюк. Он добавил, что учителя тоже смогут смотреть такие уроки и развивать свое педагогическое мастерство.

 Ранее стало известно, что учителя один за другим допускают нелепые ошибки во время эфиров. Так на уроке украинского языка назвала белого медведя "Антарктическим", хотя такие животные проживают в Арктике, на математике неправильно рассчитала скорость в задаче, а учительница истории перепутала императоров.
 
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