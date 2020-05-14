Коронавирус В России утверждают, что сумели остановить эпидемию коронавируса

2020-05-14 19:00 279
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, в России удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - отметила Попова.

За последние сутки в России было выявлено 9 974 случая заболевания COVID-19. Всего в стране на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составляет 252 245. Выздоровели 53 530, а скончались 2 305 человек.

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