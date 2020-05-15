Мир Первый в истории долларовый триллионер появится в 2026 году

2020-05-15 18:29 300
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Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun считают, что основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером. 

По данным экспертов, состояние американского бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда тому исполнится 62 года.

В апреле, оно оценивалось лишь в порядка 144 миллиарда долларов. Однако, утверждают эксперты, стоит учитывать, что с наступлением коронавирусной пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.Уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов.

Следом за основателем Amazon аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня, который, согласно их оценке, станет триллионером через год после Безоса.

На третьем месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году. 

Напомним, рыночная стоимость Amazon еще минувшей зимой превысила триллион долларов.

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