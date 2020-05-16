Коронавирус Запуск авиасообщения в Украине: в Кабмине сделали важное заявление, «полететь можно будет в...»

2020-05-16 11:30 1350
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Часть европейских стран понемногу восстанавливают авиасообщение. Готовится к этому и Украина

Как с любыми карантинными ограничениями, запуск авиаперевозок будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «Радио свобода». По его словам, Украина готова возобновлять авиасообщение с теми странами, которые будут готовы принимать украинцев.

Уже сейчас некоторые страны частично возобновили авиаперевозки. Например, «Чешские авиалинии» с 18 мая запустят рейсы из Праги в Амстердам, Париж, Стокгольм и Франкфурт. Уже с 24-25 мая будет разрешено авиасообщение с Киевом и Одессой. Кроме этого, авиакомпания Lufthansa заявила о готовности осуществлять рейсы из Киева.

В Мининфраструктуры обещают, что решения Украины будут зеркальными, но могут отличаться по регионам. Большинство европейских стран готовятся восстановить полеты с конца мая. На данный момент точной даты запуска авиасообщения нет, но украинский МИД уже провел переговоры с международными партнерами. Добавим, что запуск международного сообщения должны одобрить в Кабмине.

Ранее сообщалось, что в Мининфраструктуры рассматривают возможность запустить чартерные рейсы. Полететь можно будет в Египет, Турцию и Грузию. Там туристов готовы будут принимать с 1 июля.

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