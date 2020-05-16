Коронавирус Ученые ожидают спад пандемии в Украине в конце мая

2020-05-16 15:00 135

Для анализа и прогноза протекания пандемии использовали многослойную нейронную сеть Back Propagation.

Ученые команды ФОРСАЙТ COVID-19 Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского ожидают начало спада пандемии коронавируса в конце мая. Об этом сообщается на сайте КПИ.

Такой прогноз они сделали по результатам моделирования с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation.

Ученые констатировали, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных людей в день.

"По результатам прогнозного моделирования команды проекта ФОРСАЙТ COVID-19, такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", - говорится в сообщении.

При этом для Киева, в течение пятнадцатидневного отрезке времени (6-20 мая) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проэкта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что укажет на начало спада пандемии".

Отметим, количество новых случаев коронавируса в Украине растет пятые сутки подряд. Если 12 мая сообщалось о 375 случаях, то сегодня показатель вырос до 528 случаев (всего 17 858). В то же время, за минувшие сутки излечилось рекордное количество пациентов - 433. В целом болезнь побороли уже 4906 человек, еще 497 - умерли (+21).

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