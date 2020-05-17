Коронавирус Коронавирус в Украине: число новых случаев пошло на спад

2020-05-17 10:00 63
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В течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Отмечается, что 4906 пациентов уже выздоровели и 514 - умерли от осложнений.

За последние сутки зафиксировали 433 новых случая инфицирования, 21 человек умер. При этом 210 пациентов побороли болезнь.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280 случаев).

За сутки больше новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве - 59, в Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой - 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Фото: карта распространения COVID-19 по областям (phc.org.ua)

Напомним, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали ежедневное увеличение новых случаев коронавирусной инфекции. Так, сутками ранее было зафиксировано 528 новых случаев.

Кроме этого, в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают лишь о половине случаев COVID-19 среди медиков. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков, сообщили только о каждом втором.

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