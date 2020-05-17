Коронавирус В Китае за месяц никто не умер от COVID-19

2020-05-17 14:00 219
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С начала эпидемии в Китае зафиксировали 82 933 пациентов с коронавирусом. Из них 4633 человека умерли, выздоровели — 78209.

Сейчас в стране фиксируются единичные случаи болезни. Например, за сутки 15 мая во всем Китае зарегистрировали всего четырех новых больных. Еще 623 человека находятся на самоизоляции из-за возможного заражения COVID-19.

Чтобы выяснить полную картину распространения коронавируса, власти китайского города Ухань, который был эпицентром распространения вируса, начали массовое тестирование всех 11 млн жителей. Так хотят определить, сколько на самом деле человек заразились: потому что некоторые болеют коронавирусной болезнью без симптомов. По состоянию на 15 мая протестированы 3 млн человек.

В Ухане опять зафиксировали случаи заражения. В начале мая впервые с апреля зафиксировали 5 новых случаев заражения.

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