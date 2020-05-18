Коронавирус Когда в Киеве запустят метро и наземный транспорт - Кличко назвал точные даты

2020-05-18 14:22 747

В Киеве после 22 мая начнется второй этап ослабления карантина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, уже в конце текущей недели в главном городе Украины откроют ряд предприятий, а также промышленные рынки, магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов. При этом обязательным условием является соблюдение противоэпидемиологических мер.

Наземный транспорт также начнет работать в обычном режиме.

По словам Кличко, городские власти готовы возобновить работу метро с 25 мая, но ждут соответствующего разрешения от Кабмина.

Напомним, что накануне в Киеве замедлился рост заболеваемости коронавирусом. Суточный показатель оказался почти в четыре раза меньше рекордного значения. Рекордная отметка была зафиксирована всего двумя днями ранее. Тогда в столице диагностировали 153 случая заболевания, больше половины из них - в доме-интернате.

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