Коронавирус 22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - ограничения будут смягчать каждые 10 дней

2020-05-19 13:10 282
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Каждый этап адаптивного карантина, который начнется уже на этой неделе, будет соответствовать десяти дням. Так, поэтапно и с учетом эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны, будут отменять ранее введенные запреты и ограничения.

В Украине Кабмин планирует уже с 22 мая ввести адаптивный карантин и поэтапно смягчать его. Каждый этап будет длиться около 10 дней. 

"Начиная с 22-го мая мы предлагаем – будет введен, соответственно, правительством так называемый адаптивный карантин. В чем он заключается? Для того чтобы было это более контролируемо и более понятно, мы вводим этапы ослабления. Каждый этап будет соответствовать десяти дням, и начинаться это будет с 22-го числа", - заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Минздрав обратит внимание на то, на сколько заполнены больницы, уровень заполнения не должен превышать 50%.

"Если придерживается тот или иной регион определенных критериев – то он может перейти на следующий этап ослабления. Эти этапы мы будем вводить, соответственно, 22-го мая, потом первого июня, десятого июня и там с 21-го июня", - сказал Максим Степанов.

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