Коронавирус В Украине заработал "коронавирусный" закон о компенсациях медикам: что нужно знать

2020-05-19 22:00 153
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Украинские медики получат компенсацию от Фонда социального страхования Украины за период самоизоляции и пребывания в учреждениях здравоохранения в размере 100% утраченного ими заработка.

Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования Украины.

Отмечается, что соответствующий закон вступил в силу во вторник, 19 мая.

"Размер пособия для медицинских работников не зависит от продолжительности страхового стажа, финансирование осуществляется на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". При оформлении заявления-расчета, работодатель указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19", - пояснили в Фонде.

Также право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавирусной болезни заработка имеют все застрахованные лица. Размер помощи от Фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Как сообщалось ранее, четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с COVID-19. В частности, на прошлой неделе завершились выплаты на Херсонщине, среди "успевающих" также Днепропетровская и Львовская области.

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