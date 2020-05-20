Коронавирус В ЦОЗ заявили, что половина областей пока не могут смягчить карантин

2020-05-20 19:30 243
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Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в ряде областей есть все условия для перехода ко второму этапу смягчения карантинных ограничений.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - отметил Кузин.

Он также заявил, что в ближайшее время Минздрав и ЦОЗ обнародуют общую таблицу по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, отражая готовность каждой области смягчать карантин.

Кроме того Кузин объяснил, почему некоторые области пока не могут переходить ко второму этапу смягчения карантина.

"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - заявил Кузин.

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