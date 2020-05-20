Коронавирус Стало известно, когда в Киеве планируют начать пляжный сезон

2020-05-20 20:30 165

Начало пляжного сезона в Киеве запланировано на 1 июня, если произойдет ослабление карантинных мероприятий и соответствующее решение примет правительство и КГГА. Об этом в комментарии УНН сказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля.

"Официально еще не определен, но, по предварительным договоренностям, начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи уже все у нас почти готовы, мы ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС в Киеве. И после их обследования планового, они принимают решение относительно пляжей. И ориентировочная дата - 1 июня. То есть, мы готовимся на 1 июня, но как решит правительство и КГГА. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет эта дата, а если нет, и продолжается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля.

Он отметил, что есть распоряжение городского головы, которое на днях будет опубликовано на сайте КГГА и КП "Плесо", в котором определены 14 пляжей, на которых разрешен отдых с купанием и 18 зон отдыха.

"Но подчеркиваю, что 14 пляжей, это если с Госпродпотребслужбой и ГСЧС наши требования совпадут, и они примут решение об открытии. Я думаю, на 1 июня мы планируем 5-7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю", - добавил Пигуля.

По его словам, они были готовы открывать пляжный сезон еще 15 мая, если бы не карантин. Обычно пляжи открывают в мае и июне, в зависимости от погодных условий. Если вода прогревается до 18 градусов - берется трехкратный анализ на бактерии, кишечные палочки и если он в норме - то Госпродпотребслужба позволяет открытие.

"Обычно в день города, уже 25 мая, у нас были открыты все пляжи по аналогии прошлых лет. В прошлом году 24 мая уже было 7 пляжей открыто ... Мы меряли - вчера вода была 12 градусов. Еще шесть градусов не хватает для прогревания воды", - отметил Пигуля.

Он добавил, что анализ поверхностных вод еще не делали, поскольку во время карантина проверки запрещены. Для этого нужна комиссия из десяти человек, которые проводят исследования, а так как запрещено собираться в большие группы - то физически провести анализ невозможно.

"Но пляжи у нас готовы. Туалеты, общественные туалеты уже подключены, душевые установлены, песок просеян. Сейчас дождь пошел, мы приостановили эти работы", - сказал Пигуля.

По его словам, на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию лавочек и кабин для переодевания из-за коронавируса.

Напомним, в Украине вводят адаптивный карантин до 22 июня.

Карантинные ограничения будут пересматривать каждые 10 дней, в зависимости от распространения заболевания в конкретных регионах.

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