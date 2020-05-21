Коронавирус В Украине резко возросло число новых случаев заражения - что происходит в регионах

2020-05-21 13:15 174

В Украине снова отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 476 новых случаев заражения Covid-19, всего за время пандемии в стране заразились 19 706 человек. По данным МОЗ, в целом зафиксировано 579 летальных случаев, 6227 пациентов выздоровели.

Как распространяется коронавирус по областям:

Винницкая область — 788 случаев

Волынская область — 698 случаев

Днепропетровская область — 856 случаев

Донецкая область — 138 случаев

Житомирская область — 589 случаев

Закарпатская область — 964 случая

Запорожская область — 398 случаев

Ивано-Франковская область — 1257 случаев

Кировоградская область — 455 случаев

г. Киев — 2475 случаев

Киевская область — 1316 случаев

Львовская область — 1175 случаев

Луганская область — 43 случая

Николаевская область — 274 случая

Одесская область — 806 случаев

Полтавская область — 266 случаев

Ровенская область — 1287 случаев

Сумская область — 165 случаев

Тернопольская область — 1098 случаев

Харьковская область — 851 случай

Херсонская область — 173 случая

Хмельницкая область — 294 случая

Черновицкая область — 2842 случая

Черкасская область — 381 случай

Черниговская область — 117 случаев

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