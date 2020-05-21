Коронавирус В Украине резко возросло число новых случаев заражения - что происходит в регионах

2020-05-21 13:15 174
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В Украине снова отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 476 новых случаев заражения Covid-19, всего за время пандемии в стране заразились 19 706 человек. По данным МОЗ, в целом зафиксировано 579 летальных случаев, 6227 пациентов выздоровели.

Как распространяется коронавирус по областям:

  • Винницкая область — 788 случаев
  • Волынская область — 698 случаев
  • Днепропетровская область — 856 случаев
  • Донецкая область — 138 случаев
  • Житомирская область — 589 случаев
  • Закарпатская область — 964 случая
  • Запорожская область — 398 случаев
  • Ивано-Франковская область — 1257 случаев
  • Кировоградская область — 455 случаев
  • г. Киев — 2475 случаев
  • Киевская область — 1316 случаев
  • Львовская область — 1175 случаев
  • Луганская область — 43 случая
  • Николаевская область — 274 случая
  • Одесская область — 806 случаев
  • Полтавская область — 266 случаев
  • Ровенская область — 1287 случаев
  • Сумская область — 165 случаев
  • Тернопольская область — 1098 случаев
  • Харьковская область — 851 случай
  • Херсонская область — 173 случая
  • Хмельницкая область — 294 случая
  • Черновицкая область — 2842 случая
  • Черкасская область — 381 случай
  • Черниговская область — 117 случаев

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