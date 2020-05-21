В Украине резко возросло число новых случаев заражения - что происходит в регионах
2020-05-21 13:15 174
В Украине снова отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 476 новых случаев заражения Covid-19, всего за время пандемии в стране заразились 19 706 человек. По данным МОЗ, в целом зафиксировано 579 летальных случаев, 6227 пациентов выздоровели.
Как распространяется коронавирус по областям:
- Винницкая область — 788 случаев
- Волынская область — 698 случаев
- Днепропетровская область — 856 случаев
- Донецкая область — 138 случаев
- Житомирская область — 589 случаев
- Закарпатская область — 964 случая
- Запорожская область — 398 случаев
- Ивано-Франковская область — 1257 случаев
- Кировоградская область — 455 случаев
- г. Киев — 2475 случаев
- Киевская область — 1316 случаев
- Львовская область — 1175 случаев
- Луганская область — 43 случая
- Николаевская область — 274 случая
- Одесская область — 806 случаев
- Полтавская область — 266 случаев
- Ровенская область — 1287 случаев
- Сумская область — 165 случаев
- Тернопольская область — 1098 случаев
- Харьковская область — 851 случай
- Херсонская область — 173 случая
- Хмельницкая область — 294 случая
- Черновицкая область — 2842 случая
- Черкасская область — 381 случай
- Черниговская область — 117 случаев
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