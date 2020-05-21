В Минэкономики подсчитали, кому уже помогло смягчение карантина

Смягчение карантина позволило успешно восстановить работу более 7,6 тыс. заведений в сфере торгового и бытового обслуживания населения.
"По состоянию на 19 мая из 9,6 тыс. проверенных Господпотребслужбой заведений более 7,6 тыс. полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным главным государственным санитарным врачом", - сообщает пресс-служба Минэкономики.
Среди вернувшихся к работе предприятий:
Кроме того, на сегодняшний день в Украине уже работают 748 продовольственных рынков - почти 90% от общего их количества.
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