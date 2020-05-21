Коронавирус В Минобразования рассказали о работах школ с сентября

2020-05-21 17:30 273
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В Министерстве образования Украины обнародовали правила обучения в школах с сентября. Подробности озвучила исполняющая обязанности главы ведомства Любомира Мандзий.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах", - заявила Мандзий.

Также она подчеркнула, что в учреждения общего и среднего образования направят рекомендации для того, чтобы школьные учителя могли планировать структуру следующего года.

"Будет так называемое "корректирующее обучение". Учителя смогут выяснить освоение того материала учениками, который пришелся на карантин. И здесь будет исключительно индивидуальный подход исключительного каждого класса и каждого учителя", - отметила Мандзий и добавила, что Минобразования не устанавливает сроки, но эту работу планируют сделать в сентябре.

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