Коронавирус Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

2020-05-21 21:00 162
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Украинцам, не имеющим права на постоянное проживание, можно только посочувствовать, говорит адвокат

После спадания пандемии коронавируса многие страны Европейского Союза снимают карантинные ограничения и приглашают украинцев к себе на сезонные работы. В ответ правительство Украины выдвинуло европейским работодателям ультиматум – легальное трудоустройство наших соотечественников сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда, в противном случае обещая крайне осложнить украинцам выезд в ЕС. Могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки – об этом узнали сегодня журналисты...

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "єПраво", считает, что выезд в другие страны украинцам запретить не могут.

"С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не "на заработки", а на постоянное место жительства. Так вот, лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые "пермит", "пермесо" и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение", — объяснил Власюк.

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