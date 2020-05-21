Коронавирус Ослабления карантина в Украине - запреты будут снимать еще несколько месяцев

2020-05-22 17:38 375
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Украина будет выходить из карантина еще несколько месяцев, до тех пор, пока не будет вакцины и эффективных протоколов лечения. 

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно, поскольку мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медиков.

С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, министр добавил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. В частности, было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.Тем не менее, ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство, добавил Аваков.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом интересном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - смягчать планируют раз в 10 дней

2020-05-22 15:29 924

Стало известно, почему в Киевской области карантин смягчать не станут

2020-05-22 11:14 324

Турция приняла волевое решение по услугам "все включено" и "шведский стол"

2020-05-22 10:11 402

25 мая откроют детские сады - полный список ограничений, запретов и условий

2020-05-22 08:28 1581

Еще новости в разделе "Коронавирус"

США дали британской компании $1,2 млрд на разработку вакцины от COVID

2020-05-22 20:33 198

В Китае за сутки всего четыре случая COVID-19, два из них - привозные

2020-05-22 18:32 234

Ослабления карантина в Украине - запреты будут снимать еще несколько месяцев

2020-05-22 17:38 375

22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - смягчать планируют раз в 10 дней

2020-05-22 15:29 924
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

США дали британской компании $1,2 млрд на разработку вакцины от COVID 2020-05-22 20:33 198
В Китае за сутки всего четыре случая COVID-19, два из них - привозные 2020-05-22 18:32 234
Ослабления карантина в Украине - запреты будут снимать еще несколько месяцев 2020-05-22 17:38 375
22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - смягчать планируют раз в 10 дней 2020-05-22 15:29 924

Лента

22:12 Четыре причины, почему никак не удается хорошо выспаться и отдохнуть
21:36 ЮНИСЕФ обнародовал шокирующий доклад по условиям жизни в Украине во время карантина
20:33 США дали британской компании $1,2 млрд на разработку вакцины от COVID
видео 19:29 ТОП загадочных и запутанных фильмов в жанре детектив для пятничного вечера
18:32 В Китае за сутки всего четыре случая COVID-19, два из них - привозные
17:38 Ослабления карантина в Украине - запреты будут снимать еще несколько месяцев
17:32 ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ЦІЛІСНІСТЬ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, Я ГОТОВИЙ ПРОЙТИ ЦЕЙ ШЛЯХ ІЩЕ НЕ ОДИН РАЗ - "КІБОРГ" ОЛЕГ КУЗЬМІНИХ
16:31 Как справиться с весенней депрессией без диет, шопинга, психолога и лекарств
15:29 22 мая в Украине вступает адаптивный карантин - смягчать планируют раз в 10 дней
14:46 Ученые назвали витамин, который делает устойчивым к коронавирусу и другим патогенам