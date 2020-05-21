Коронавирус Медик негативно отозвался о новой системе тестирования в Украине

2020-05-21 22:00 135

20 мая Министерство здравоохранения издало указ, в соответствии с которым вводятся изменения стандартов оказания помощи при коронавирусной болезни, в частности, меняется методика тестирования. Врач-инфекционист Федор Лапий в эфире одного из телеканалов прокомментировал эти нововведения.

"Непонятны эти рекомендации, так как на сегодняшний день нет достаточных данных о том, что эти тесты работают надежно с точки зрания достоверности результатов. Мне кажется, что тут Украина решила поставить "поперед кобили воза", - сказал врач.

По словам специалиста, другие коллеги тоже высказывают замечания по поводу этих рекомендаций.

"Я слышал замечания своих коллег, у них и так чрезмерное нагрузка по работе, а тут еще и забор крови, так что тут замечания по рекомендациям Минздрава", - сказал Лапий.

20 мая Минздрав издал указ №1227, в соответствии с которым, в частности, лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием ПЦР и ИФА, образцы первых пяти положительных случаев и первых десяти негативных необходимо подтвердить лабораторными центрами Минздрава и всеми другими лабораториями, проводящими исследования на COVID-19.

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