В киевском метрополитене сделали разметки для пассажиров на время карантинных мер поездки

В субботу, 23 мая, на входе в метрополитен столицы установили желтые дистанционные разметки для пассажиров, передает пресс-служба КГГА.
Известно, что желтые полосы расположены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга для того, чтобы пассажиры сохраняли дистанцию. Полосы уже установлены, например, на станциях Демеевская и Голосеевская.
Отметим, ранее сегодня в КГГА сообщили, что столичный метрополитен провел необходимые работы для восстановления пассажирских перевозок.
В частности:
- каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом со значительным запасом действия антисептического вещества;
- все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме (ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни эскалаторов, вестибюли и платформы станций);
- работники обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы с пассажиропотоком;
- размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме;
- вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения социальной дистанции.
Кроме того, на информационных панелях размещены важные данные о необходимости обратиться к врачу при первых симптомах респираторного заболевания, “гигиены кашля”, социальной дистанции, масочного режима, важности использования перчаток, мытья рук после поездок и избежания прикосновений к лицу.
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