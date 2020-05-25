Коронавирус Новый этап карантина: 26 мая в Киевской области запускают пригородный транспорт

2020-05-26 11:39 474

Киевская область перейдет ко второму этапу ослабления карантина с 26 мая, сообщил временно исполняющего обязанности главы КГГА Василий Володин.

Со вторника дня будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков и отелей. Также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, и служб в церквях.

"Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, заполненность коек - 19,03%, количество ПЦР-тесов - 19,34 на 100 тыс. человек. Эти цыфри получили рано утром", - сообщил он.

"Решение не окончательное. Если заболеваемость вырастет, карантинные ограничения могут снова усилить", – уточнил Володин.

Напомним, по состоянию на сегодня в области подтверждено 1437 случаев заболевания, 18 из них - за минушие сутки. 300 человек выздоровело, 30 - умерли.

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