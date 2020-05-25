Коронавирус С 1 июня в Украине откроются междугородние пассажироперевозки и школы

2020-05-26 10:11 276
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Власти рассмотрят вопрос о возобновлении проведения массовых культурных мероприятий, в том числе концертов, ближе к 22 июня, заявил глава МОЗ Максим Степанов.

В частности, министра спросили, состоится ли назначенный на 13 июня концерт Ленни Кравица.

"13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - ответил министр.

В рамках смягчения карантина в Украине уже разрешили работу метро и детских садов. А с 1 июня разрешат открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки.

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