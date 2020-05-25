Коронавирус Минобразования: В вузах с 1 июня возможно проведение сессий

2020-05-25 21:00 276

В Украине с 1 июня в вузах можно будет проводить экзаменационнеые сессий, однако при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она подчеркнула, что в группах должно быть не более 10 человек.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации, - ред.)", - отметила Мандзий.

Такдже она подчеркнула, что если показатели COVID-19 позволят ослаблять карантинные мероприятия, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - подчеркнула и.о. главы Минобразования.

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