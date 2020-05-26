Коронавирус Глава МОЗ сообщил, когда в Украине откроют кафе, рестораны и детские садики

2020-05-26 11:12 171

Полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет не раньше 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос, почему нельзя полноценно открыть рестораны и кафе, если транспорт уже запустили, Степанов ответил, что в плане смягчения карантина на этом этапе четко прописано, каким заведениям и в каком объеме возможно работать.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня.

Степанов отметил, что в Кабмине с пониманием относятся к просьбам предпринимателей относительно полноценного открытия, но эпидемиологическая ситуация в Украине пока не позволяет этого.

В то же время детские лагеря в Украине, по словам Степанова, возможно открыть только на последнем этапе выхода из карантина.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно открытие только на последнем этапе выхода из карантина, так как важно, чтобы риск инфицирования был практически минимальный, если мы говорим о наших детях", - сказал он, отметив, что соответствующие рекомендации будут заблаговременно подготовлены.

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