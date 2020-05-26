Коронавирус Люди могут быть незаразными при положительных тестах на COVID-19 – новое исследование

2020-05-26 20:30 240

Новое исследование, которое провели ученые из Сингапура, показало, что через 11 дней больные COVID-19 становятся незаразными. При этом тесты на коронавирус у них могут быть все еще положительными.

Положительный результат теста на коронавирус еще не означает, что пациент заразен, а вирус – жизнеспособен. К такому выводу пришла команда ученых из Национального центра инфекционных заболеваний и Медицинской академии Сингапура. Второй важный вывод: SARS-CoV-2 «нельзя изолировать или культивировать через 11 дней болезни».

Проанализировав данные, которые были собраны с начала пандемии, исследователи пришли к выводу, что инфекционный период SARS-CoV-2 у пациентов с симптомами может начинаться за два дня до проявления симптомов и сохраняться на протяжении 7-10 дней после. Активность вирусной репликации быстро падает после первой недели. На второй неделе от начала заражения вирус теряет свою жизнеспособность. Такие данные уже подтверждены эпидемиологическими, микробиологическими и клиническими исследованиями.

Полученные результаты могут сократить сроки пребывания больных в медицинских учреждениях. Правила, которые действуют сейчас, ориентированы на результаты тестов, а не на заразность пациентов.

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