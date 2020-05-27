Коронавирус Накануне Дня Киева возобновят работу столичные ТРЦ, но с ограничениями

2020-05-28 08:39 231

В Киеве торгово-развлекательные центры смогут восстановить свою работу с 30 мая, однако без развлекательных зон.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – открывать с субботы, 30 мая", - сообщил Кличко.

Также с 30 мая смогут начать работу отели, хостелы пока будут закрыты .Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах.

"Для отелей прописаны четкие требования, которым они должны следовать. Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади помещения", - отметил мэр.

Напомним, в Киеве с субботы, 23 мая, в городе заработал наземный общественный транспорт, а с понедельника, 25 мая, возобновило работу метро.

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