Украина В Киеве будут перекрывать станции метро в час пик - просят не паниковать

2020-05-29 09:12 225

В пресс-службе Киевского метрополитена прокомментировали заявление мэра столицы Виталия Кличко относительно ограничений в работе станций в час пик, заявив, что они не знают, какие именно станции хотят закрывать или ограничивать в работе.

Также в киевском метро призвали жителей столицы не паниковать, так как станции не собираются закрывать полностью.

По данным СМИ, на платформах метро уже увеличилось количество людей, а возле касс появились очереди.

В то же время киевляне, которые пользуются метрополитеном, пренебрегают правилом использования средств индивидуальной защиты, а именно ношением защитных перчаток.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в киевском метро будут ограничивать работу станций в час пик для того, чтобы не создавать большого скопления людей.

Напомним, в Киеве с субботы, 23 мая, заработал наземный общественный транспорт, а с понедельника, 25 мая, возобновил свою работу метрополитен. В первый день возобновления работы подземки метрополитеном воспользовались более 300 тысяч киевлян.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире