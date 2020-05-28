Украина В Киеве будут перекрывать станции метро в час пик - просят не паниковать

2020-05-29 09:12 225
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В пресс-службе Киевского метрополитена прокомментировали заявление мэра столицы Виталия Кличко относительно ограничений в работе станций в час пик, заявив, что они не знают, какие именно станции хотят закрывать или ограничивать в работе. 

Также в киевском метро призвали жителей столицы не паниковать, так как станции не собираются закрывать полностью.

По данным СМИ, на платформах метро уже увеличилось количество людей, а возле касс появились очереди.

В то же время киевляне, которые пользуются метрополитеном, пренебрегают правилом использования средств индивидуальной защиты, а именно ношением защитных перчаток.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в киевском метро будут ограничивать работу станций в час пик для того, чтобы не создавать большого скопления людей.

Напомним, в Киеве с субботы, 23 мая, заработал наземный общественный транспорт, а с понедельника, 25 мая, возобновил свою работу метрополитен. В первый день возобновления работы подземки метрополитеном воспользовались более 300 тысяч киевлян.

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