Коронавирус Венгрия возобновляет работу пунктов пропуска с Украиной и Словакией

2020-05-30 13:30 162

Венгрия возобновляет работу таможенных пунктов пропуска. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По информации, 29 мая вечером открывается граница с Украиной, а с 1 июня со Словакией.

"В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это "Лужанка - Берегшурань" и "Вилок-Тисабеч". Также, по имеющейся от венгерской стороны информации, еще 2 пункта пропуска "Косино-Барабаш" и "Дзвинкове-Лонья" откроют свои переходы в субботу 30 мая в 8 утра", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, во всех четырех вышеуказанных пунктах пропуска будет осуществляться пропуск и транспортных средств и граждан в пешем порядке.

"Кроме того, по имеющейся у нас информации, Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке с 1 июня", - заявил Демченко.

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