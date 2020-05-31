Украина Когда в Украине закончатся дожди: синоптики дали прогноз на начало лета

2020-05-31 14:00 282

По прогнозам синоптиков, в Украине потеплеет не ранее 3-4 июня.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник-вторник будут холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть у атмосферы - ожидается ощутимое потепление", - отметила она.

В настоящее время над Украиной находится циклон Izolde. В связи с этим дожди 31 мая ожидаются почти во всех областях.

Меньше всего осадков будет в Черкасской и Одесской областях.

Температура воздуха 31 мая ожидается в пределах +16..+20 градусов, на юге и востоке страны - до +22 градусов, в западной части будет прохладнее, от +12 до +16 градусов.

В Киеве 31 мая будет преобладать влажная воздушная масса, но дождей будет меньше. Температура воздуха составит около +16 градусов.

Кроме того, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее сообщил, что теплая летняя погода придет в Украину начиная с 5 июня.

"Лето придет в первых числах июня, начиная с 5 числа, температура воздуха повысится, и будет повышаться даже до 25 и выше градусов. У нас был очень сухой период, и дожди, просто благо для Украины, пусть они продолжаются. Со временем они закончатся: сегодня— завтра во многих регионах, сначала центральные области и южные, потом северные и западные, будут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки. Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной", - сказал он.

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