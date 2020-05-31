Коронавирус Коронавирус. В Киеве за сутки заболели в семь раз больше людей, чем выздоровели

2020-05-31 12:06 177
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За минувшие сутки в столице никто не умер от коронавируса

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили COVID-19 у 81 человека, 11 из них - медики. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случая COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет, четыре девочки от двух до восьми лет, 31 мужчина от 19 до 86 лет, шесть мальчиков - трем из них по одному году, другим - два, шесть и 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Выздоровели за сутки в столице 11 человек.

20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

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