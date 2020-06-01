Украина В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели

2020-06-01 13:00 129
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине в понедельник, 1 июня, по всей стране пройдут сильные дожди, в некоторых регионах с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 июня дожди с грозами прогнозируют в северных, восточных, южных и центральных областях.

На севере и в центральной части страны днем температура воздуха составит 14-18 градусов тепла, а ночью до 9-12. На западе днем будет 14-16 градусов тепла, а ночью 8-10 градусов. На востоке и юге днем ожидается 19-22 градуса тепла, а ночью 9-14.

В Киеве 1 июня синоптики также прогнозируют дождь. Температура воздуха днем повысится до 14-16 градусов, а ночью до 10-12.

2 июня на севере и в центральной части страны днем температура воздуха прогреется до 14-18 градусов тепла, а ночью похолодает до 6-9.

На мере 2 июня днем будет 12-16 градусов тепла, а ночью 4-9 градусов. На востоке и юге днем ожидается 16-20 градусов тепла, а ночью 7-9.

3 июня в стране немного потеплеет, однако в большинстве областей ожидают грозы.

На западе 3 июня воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, а ночью 5-7 градусов. На востоке и юге днем ожидается 16-20 градусов тепла, а ночью 8-10.

На севере и в центральной части страны днем температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, а ночью до 6-8.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, когда возобновят авиасообщение в Украине

2020-06-01 14:00 33

Когда в Украине закончатся дожди: синоптики дали прогноз на начало лета

2020-05-31 14:00 783

Венгрия возобновляет работу пунктов пропуска с Украиной и Словакией

2020-05-30 13:30 798

Украину накроют ливни с грозами: карта погоды на 30 мая

2020-05-30 11:00 1368

Еще новости в разделе "Украина"

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу

2020-06-01 13:30 84

В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели

2020-06-01 13:00 129

фото Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020

2020-06-01 12:30 237

В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке

2020-06-01 11:00 237
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу 2020-06-01 13:30 84
В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели 2020-06-01 13:00 129
фото Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020 2020-06-01 12:30 237
В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке 2020-06-01 11:00 237

Лента

14:00 Стало известно, когда возобновят авиасообщение в Украине
13:30 Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу
13:00 В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели
фото 12:30 Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020
12:00 Специалисты назвали продукты, которые обладают омолаживающим эффектом
11:00 В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке
10:30 В Украине смягчают карантин: что разрешено с 1 июня
10:00 В Украине возобновляют движение электрички и поезда: куда можно поехать
09:30 Есть первая "счастливица". Система автофиксации превышения скорости выписала штраф для Audi Q7
09:00 Во Львове трое людей выпали из балкона