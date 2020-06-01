Украина В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели

2020-06-01 13:00 129

В Украине в понедельник, 1 июня, по всей стране пройдут сильные дожди, в некоторых регионах с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 июня дожди с грозами прогнозируют в северных, восточных, южных и центральных областях.

На севере и в центральной части страны днем температура воздуха составит 14-18 градусов тепла, а ночью до 9-12. На западе днем будет 14-16 градусов тепла, а ночью 8-10 градусов. На востоке и юге днем ожидается 19-22 градуса тепла, а ночью 9-14.

В Киеве 1 июня синоптики также прогнозируют дождь. Температура воздуха днем повысится до 14-16 градусов, а ночью до 10-12.

2 июня на севере и в центральной части страны днем температура воздуха прогреется до 14-18 градусов тепла, а ночью похолодает до 6-9.

На мере 2 июня днем будет 12-16 градусов тепла, а ночью 4-9 градусов. На востоке и юге днем ожидается 16-20 градусов тепла, а ночью 7-9.

3 июня в стране немного потеплеет, однако в большинстве областей ожидают грозы.

На западе 3 июня воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, а ночью 5-7 градусов. На востоке и юге днем ожидается 16-20 градусов тепла, а ночью 8-10.

На севере и в центральной части страны днем температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, а ночью до 6-8.

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