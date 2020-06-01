Украина Есть первая "счастливица". Система автофиксации превышения скорости выписала штраф для Audi Q7

2020-06-01 09:30 408
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В 00:01 понедельника, 1 июня, в первую же минуту работы, система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировала первого нарушителя в Украине. Им оказался водитель автомобиля Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в Киеве с превышением максимально допустимой скорости.

Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, автомобиль-нарушитель был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар, 24. Audi Q7 ехал со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час.

"Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В этом месте, в Чоколовский бульвар через нерегулируемый перекрёсток вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова, и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить", - написал Геращенко.

По словам замглавы МВД, теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении и QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и найти информацию о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции. Если гражданка будет не согласна с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, она может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд", - написал Антон Геращенко.

 Системы видеофиксации нарушения ПДД зафиксировали первый инцидент. Скриншот: Facebook/ Антон Геращенко

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