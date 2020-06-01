Коронавирус В Киеве новый всплеск коронавируса: Кличко обнародовал тревожные данные

2020-06-01 14:30 258
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В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в столице зафиксировано 3043 больных COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Среди заболевших за последние сутки 11 медиков. Два человека умерли от осложнений коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев.

Среди заболевших за минувшие сутки 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет, 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года, 5-летняя девочка и 3 мальчика в возрасте 7, 15 и 17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 4 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

 За сутки выздоровели 6 человек. Всего коронавирус победили 654 жителя столицы.

Самое большое количество подтвержденных диагнозов за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниць. Из них за минувшие сутки - у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

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